    В регионе
    • 30 декабря, 2025
    • 17:35
    Украина привлекла почти 84 млн евро от Европейского инвестбанка

    Специальный фонд государственного бюджета Украины в декабре получил 83,6 млн евро кредитного финансирования от Европейского инвестбанка (ЕИБ) в рамках шести проектов, направленных на развитие городской инфраструктуры.

    Как передает Report, об этом сообщило Министерство финансов Украины.

    Согласно релизу, финансирование, в частности, было привлечено по следующим проектам: 22 млн евро - "Высшее образование Украины", 18,4 млн евро - "Программа развития муниципальной инфраструктуры", 13,5 млн евро - "Модернизация украинской железной дороги", 14,4 млн евро и 10,2 млн евро - "Городской общественный транспорт Украины 1 и 2", а также 5,15 млн евро - "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".

    Отмечается, что средства будут направлены на развитие трансграничных железнодорожных переходов в рамках инициативы Connecting Europe Facility, закупку подвижного состава общественного транспорта для Львова, Днепра, Тернополя и Кременчуга, а также строительство транспортного депо во Львове.

    Кроме того, финансирование обеспечивает реализацию мероприятий по термомодернизации общественных зданий, повышение энергоэффективности общежитий и учебных корпусов высших учебных заведений, а также развитие коммунальной и муниципальной инфраструктуры.

    С начала полномасштабных боевых действий ЕИБ уже предоставил Украине более 860 млн евро в рамках вышеуказанных проектов.

    ЕИБ Украина инфраструктура
    Ukrayna Avropa İnvestisiya Bankından 84 milyon avro alıb

