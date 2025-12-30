Чистая прибыль AZAL увеличилась почти на 86%

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) завершило 2024 год с чистой прибылью в размере 216,666 млн манатов, что на 85,8% больше по сравнению с 2023 годом.

    Как сообщает Report, в прошлом году доходы AZAL от перевозок и прочие доходы составили 1 млрд 954,533 млн манатов (+ 33,2%), доходы от операционной аренды - 17,86 млн манатов (+ 3 раза), субсидии от правительства - 22,4 млн манатов (+ 5,5%).

    Расходы AZAL на топливо в 2024 году составили 456,141 млн манатов (+37,4%), выплаты по налогу на прибыль - 70,164 млн манатов (в 2,4 раза больше), расходы на персонал – 250,112 млн манатов (+ 45,7%), расходы на техническое обслуживание воздушных судов и других основных средств – 153,109 млн манатов (+97,4%), финансовые расходы – 40,512 млн манатов (- 4 раза).

    На 1 января этого года активы AZAL составили 2 млрд 930,726 млн манатов, что на 12,1% больше в годовом сравнении. За отчетный период обязательства авиакомпании снизились в 3,9 раза до 802,153 млн манатов, а балансовый капитал составил 2 млрд 128,573 млн манатов (в предыдущем году наблюдался дефицит капитала).

    Напомним, что AZAL был создан в 1992 году и является национальным авиаперевозчиком страны. Его уставный капитал составляет 823,975 млн манатов. Штаб-квартира авиакомпании находится в Баку, в Международном Аэропорту Гейдар Алиев.

    AZAL-ın xalis mənfəəti 86 %-ə yaxın artıb

