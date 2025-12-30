В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Неизвестные проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии и похитили около 30 млн евро.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, злоумышленники в ночь на понедельник проникли в здание через расположенную рядом крытую автостоянку, затем, использую буровой инструмент, проделали в стене хранилища огромную дыру и попали внутрь. Там они вскрыли 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое и скрылись.

    Ограбление было обнаружено лишь рано утром в понедельник. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.

