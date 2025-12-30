В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банка
Другие страны
- 30 декабря, 2025
- 17:44
Неизвестные проникли в хранилище банка Sparkasse в городе Гельзенкирхен на западе Германии и похитили около 30 млн евро.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По предварительным данным, злоумышленники в ночь на понедельник проникли в здание через расположенную рядом крытую автостоянку, затем, использую буровой инструмент, проделали в стене хранилища огромную дыру и попали внутрь. Там они вскрыли 3,2 тыс. сейфовых ячеек, забрали их содержимое и скрылись.
Ограбление было обнаружено лишь рано утром в понедельник. Пострадали более 2,5 тыс. вкладчиков.
Последние новости
18:30
ГНФАР: Инвестиции в золото направлены на защиту валютных резервов страныФинансы
18:15
Судебный процесс по уголовному делу в отношении Рубена Варданяна отложенПроисшествия
18:10
Фото
На ряде дорог в Бинагади установлены новые светофорыВнутренняя политика
18:10
Baku TV в 2025 году отличился международным сотрудничеством и сильными медиапоказателямиМедиа
18:05
Пезешкиан и Путин обсудили реализацию договоренностей между Ираном и РоссиейВ регионе
17:57
Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились более чем на 30%АПК
17:44
В Германии неизвестные похитили около 30 млн евро из хранилища банкаДругие страны
17:40
В Агдаме и Физули прошли праздничные мероприятияКарабах
17:38