    Экспортные доходы "Азералюминиум" выросли почти на 3%

    Промышленность
    • 30 декабря, 2025
    • 17:21
    Экспортные доходы Азералюминиум выросли почти на 3%

    ООО "Азералюминиум" в январе-ноябре 2025 года экспортировало продукцию на сумму $130,1 млн, что на $3,4 млн или 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

    За 11 месяцев ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.

    "Азералюминиум" экспортные доходы
