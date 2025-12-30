Экспортные доходы "Азералюминиум" выросли почти на 3%

ООО "Азералюминиум" в январе-ноябре 2025 года экспортировало продукцию на сумму $130,1 млн, что на $3,4 млн или 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом говорится в декабрьском выпуске "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

За 11 месяцев ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $3,3 млрд.