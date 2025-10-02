Министерство молодежи и спорта представило рейтинг азербайджанских спортсменов

Министерство молодежи и спорта представило новый рейтинг азербайджанских спортсменов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Борец вольного стиля Гиорги Мешвилдишвили поднялся на первую ступень. Ульви Ганизаде (греко-римская борьба) занял второе место, а Хасрат Джафаров - третье. У всех троих по 400 очков.

На следующих позициях расположились Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 340 очков), Зелим Тчкаев (дзюдо, 330 очков), Зелим Коцоев (дзюдо, 320 очков), Эльдениз Азизли (греко-римская борьба, 320 очков), Эльджан Гаджиев (дзюдо, 310 очков), Мурад Ахмедиев (греко-римская борьба, 250 очков), Арсений Джиоев (вольная борьба, 240 очков).