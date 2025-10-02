Nazirlik Azərbaycan idmançılarının yeni reytinq cədvəlini təqdim edib
Fərdi
- 02 oktyabr, 2025
- 10:43
Gənclər və İdman Nazirliyi Azərbaycan idmançılarının yeni reytinq cədvəlini təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
İlk üç pillədə Ülvi Qənizadə, Həsrət Cəfərov (hər ikisi yunan-Roma güləşi) və sərbəst güləşçi Giorgi Meşvildişvili qərarlaşıb. Onların hər üçünun 400 xalı var.
Növbəti mövqelərdə Osman Nurmaqomedov (sərbəst güləş, 340 xal), Zelim Tçkayev (cüdo, 330 xal), Zelim Kotsoyev (cüdo, 320 xal), Eldəniz Əzizli (yunan-Roma güləşi, 320 xal), Elcan Hacıyev (cüdo, 310 xal), Murad Əhmədiyev (yunan-Roma güləşi, 250 xal), Arseniy Djioyev (sərbəst güləş, 240 xal) qərarlaşıblar.
