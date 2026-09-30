"Мингячевирская регата-2026": Сегодня стартует второй этап

Сегодня стартует второй этап международного турнира "Мингячевирская регата-2026", который проходит 29 сентября - 1 октября при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта.

Как сообщает корреспондент Report, спортсмены будут соревноваться в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" по всем видам и дистанциям.

Накануне на Кёндалянчайском водохранилище в Физули в рамках первого этапа азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали. На дистанции 200 метров в одноместном каяке и каноэ Алимурад Гаджизаде занял первое место, Нуран Рагимли - второе, а Гусейн Самедли и Эльмир Тарвердиев - третье.

В турнире участвуют более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.