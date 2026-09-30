Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    "Мингячевирская регата-2026": Сегодня стартует второй этап

    Индивидуальные
    • 30 сентября, 2026
    • 09:53
    Мингячевирская регата-2026: Сегодня стартует второй этап

    Сегодня стартует второй этап международного турнира "Мингячевирская регата-2026", который проходит 29 сентября - 1 октября при совместной организации Министерства молодежи и спорта и Федерации водного спорта.

    Как сообщает корреспондент Report, спортсмены будут соревноваться в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" по всем видам и дистанциям.

    Накануне на Кёндалянчайском водохранилище в Физули в рамках первого этапа азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали. На дистанции 200 метров в одноместном каяке и каноэ Алимурад Гаджизаде занял первое место, Нуран Рагимли - второе, а Гусейн Самедли и Эльмир Тарвердиев - третье.

    В турнире участвуют более 100 молодых гребцов из Азербайджана, Чехии, Грузии, Венгрии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Таджикистана, Турции, Украины и Узбекистана.

    Мингячевирская регата Министерство молодежи и спорта Азербайджана Федерация водного спорта Азербайджана
    "Mingəçevir Reqatası-2026": İkinci mərhələyə bu gün start veriləcək
    Second stage of Mingachevir Regatta 2026 kicks off
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:12

    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

    В регионе
    Лента новостей