    Индивидуальные
    • 22 октября, 2025
    • 23:02
    Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

    Министр экономики и президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, успешно выступивших на чемпионате мира в Сербии.

    Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Историческое достижение наших борцов греко-римского стиля - 2 золотые и 1 бронзовая медали на чемпионате мира U-23. Поздравляем тренерский штаб нашей команды, которая показала свои лучшие результаты по качеству медалей, наших завоевавших медали борцов и членов их семей, и желаем им ярких побед в будущих соревнованиях", - отметил М. Джаббаров.

    Отметим, что на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском Нови-Саде, азербайджанские борцы греко-римского стиля Зия Бабашов (63 кг) и Эльмир Алиев (55 кг) завоевали золотые медали, а Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзу.

    Микаил Джаббаров поздравление чемпионат мира по борьбе Греко-римская борьба
    Mikayıl Cabbarov dünya çempionatında uğurlu çıxış edən Azərbaycan güləşçilərini təbrik edib

    Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

