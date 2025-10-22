Микаил Джаббаров поздравил успешно выступивших на ЧМ азербайджанских борцов

Министр экономики и президент Федерации борьбы Азербайджана Микаил Джаббаров поздравил азербайджанских борцов, успешно выступивших на чемпионате мира в Сербии.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией он поделился в своем аккаунте в соцсети Х.

"Историческое достижение наших борцов греко-римского стиля - 2 золотые и 1 бронзовая медали на чемпионате мира U-23. Поздравляем тренерский штаб нашей команды, которая показала свои лучшие результаты по качеству медалей, наших завоевавших медали борцов и членов их семей, и желаем им ярких побед в будущих соревнованиях", - отметил М. Джаббаров.

Отметим, что на чемпионате мира U-23, проходившем в сербском Нови-Саде, азербайджанские борцы греко-римского стиля Зия Бабашов (63 кг) и Эльмир Алиев (55 кг) завоевали золотые медали, а Руслан Нуруллаев (72 кг) - бронзу.