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    Микаил Джаббаров получит новую должность

    Ожидается, что министр образования будет избран президентом Федерации фехтования Азербайджана© Report

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня будет проведена отчетно-избирательная конференция Федерации фехтования Азербайджана. Об этом сообщил Report первый вице-президент организации Яшар Мамедов.

    По его словам, церемония в Национальном олимпийском комитете начнется в 15:00. На конференции ожидается избрание единственного кандидата на пост президента министра образования Микаила Джаббарова главой федерации.

    М. Джаббаров также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.

    Отметим, что это вторая отчетно-избирательная конференция Федерации за последний месяц. На заседании 17 августа Назим Ибрагимов единогласно был избран президентом федерации.

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