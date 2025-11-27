Микаил Джаббаров переизбран президентом Федерации борьбы Азербайджана

Микаил Джаббаров переизбран избран президентом Федерации борьбы Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

Сегодня состоялось общее собрание федерации, на котором приняли участие ее президент Микаил Джаббаров, вице-президент Намик Алиев, члены Исполнительного комитета Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Васиф Мамедов, I вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов, а также члены федерации.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения деятельности федерации за последние 4 года и работ, которые предстоит выполнить, а также для проведения выборов в состав Исполнительного комитета.

На мероприятии было проведено голосование на должность президента федерации. Микаил Джаббаров переизбран президентом федерации на следующие 4 года. Член Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Намик Алиев в очередной раз избран на должность вице-президента. Также путем голосования определены члены Исполнительного комитета: Микаил Джаббаров, Намик Алиев, Намик Абдуллаев, Фарид Мансуров, Васиф Мамедов.

Чингиз Гусейнзаде и Эльнур Мамедов выступили с речью, рассказав о проектах, реализуемых для развития спорта в стране, и возможностях, созданных для достижения спортсменами успехов на международном уровне.

Джаббаров в своей речи отметил цели и направления деятельности на предстоящие 4 года, пожелал борцам новых успехов в тренировках и соревнованиях.