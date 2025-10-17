Международный эксперт: Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении безопасности в спорте

Азербайджанский Национальный олимпийский комитет (НОК) демонстрирует значительные успехи в обеспечении безопасности в спорте.

Как сообщает Report, об этом заявила международный эксперт по безопасному спорту Люси Трошэ, выступая на III Форуме по безопасности в спорте в Баку.

"Благодарю вас за выдающуюся работу, которую вы проделываете в этой сфере. Надеюсь, что ваши усилия и дальше будут приносить успех", - отметила эксперт.

В рамках форума Люси Трошэ также представила доклад о международных инициативах спортивных федераций по безопасности и дала практические рекомендации для национальных федераций.