Международный эксперт: Азербайджан демонстрирует успехи в обеспечении безопасности в спорте
- 17 октября, 2025
- 11:04
Азербайджанский Национальный олимпийский комитет (НОК) демонстрирует значительные успехи в обеспечении безопасности в спорте.
Как сообщает Report, об этом заявила международный эксперт по безопасному спорту Люси Трошэ, выступая на III Форуме по безопасности в спорте в Баку.
"Благодарю вас за выдающуюся работу, которую вы проделываете в этой сфере. Надеюсь, что ваши усилия и дальше будут приносить успех", - отметила эксперт.
В рамках форума Люси Трошэ также представила доклад о международных инициативах спортивных федераций по безопасности и дала практические рекомендации для национальных федераций.
