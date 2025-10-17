İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:37
    Beynəlxalq dərəcəli ekspert: Azərbaycan təhlükəsiz idman sahəsində möhtəşəm işlər görür

    Azərbaycan Milli Olimpia Komitəsi (MOK) təhlükəsiz idman sahəsində möhtəşəm işlər görür.

    "Report"un məlumatına görə, bunu təhlükəsiz idman üzrə beynəlxalq dərəcəli ekspert Lüsi Troşet deyib.

    O, Bakıda MOK-un təşkilatçılığı ilə baş tutan "III Təhlükəsiz İdman Forumu"nda fikirlərini bölüşüb:

    "Bu sahədə gördüyünüz möhtəşəm işlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə səyləriniz uğurla davam edəcək".

    Daha sonra Lüsi Troşet beynəlxalq federasiyaların təhlükəsizlik təşəbbüsləri və milli federasiyalar üçün praktiki tövsiyələr haqqında təqdimatla çıxış edib.

