Международный банк Азербайджана прекратил сотрудничество с еще одной спортивной структурой

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Международный банк Азербайджана (МБА) прекратил сотрудничество с еще одной спортивной структурой.

Как сообщает Report, это Национальная федерация каратэ Азербайджана.

Банк не продлил контракт с федерацией, генеральным спонсором которой являлся.

В интервью Report I вице-президент Национальной федерации каратэ Азербайджана Рахман Гасанов сказал, что к ним не поступало никакой официальной информации о продолжении спонсорства: "Пока мы ждем ответа. С 1 января генеральный спонсор не выделяет финансы. Наши спортсмены уехали на проводимые во Франции соревнования I Премьер-лиги за счет министерства молодежи и спорта".

В пресс-службе банка Report сказали об истечении срока контракта 31 декабря 2016 года и не подписании нового контракта: "Это является одним из шагов, предпринятых в рамках оздоровления Международного банка Азербайджана".

Отметим, что 27 января Правление МБА заявило о решении прекратить спонсорство Профессионального спортивного клуба "Интер".