Между Азербайджаном и Украиной подписана Программа сотрудничества

Украинская делегация во главе с министром молодежи и спорта Игорем Ждановым находится в Баку по приглашению азербайджанской стороны для участия в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта Азербайджана, сегодня между двумя странами была подписана Программа сотрудничества в сфере физвоспитания и спорта. Документ подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и его украинский коллега Игорь Жданов.

И.Жданов сказал, что Программа сотрудничества охватит 2019-2020 годы: "Мы готовы к приезду украинских спортсменов в Азербайджан для совместных сборов и тренировок с вашими спортсменами, и естественно, приглашаем азербайджанских спортсменов в Украину".

Украинский министр поблагодарил руководство Азербайджана, в том числе А.Рагимова, за приглашение участвовать в XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале.