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    ​Менеджер: Состояние здоровья Шумахера улучшилось, есть надежда

    Есть небольшие успехи, они дают надежду на его восстановление

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Менеджер немецкого автогонщика Михаэля Шумахера Сабина Кем заявила об улучшении состояния здоровья семикратного чемпиона мира в классе машин "Формула-1".

    Как сообщает Report, слова Кем приводит немецкое издание Bild.

    "Есть небольшие успехи, - рассказала Кем. - Они дают надежду на его восстановление".

    Отметим, что в конце декабря 2013 года Шумахер серьезно пострадал при падении во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле. Гонщик получил черепно-мозговую травму с множественными повреждениями обоих полушарий мозга и кровоизлиянием. С сентября 2014 года Шумахер проходит восстановление на своей швейцарской вилле, расположенной на берегу Женевского озера.

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