Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV
Индивидуальные
- 16 сентября, 2025
- 18:58
Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах TVNET SPORT и SPORT TV с 16 сентября.
Телеканалы TVNET SPORT и SPORT TV, которые до этого транслировали матчи ТОП-5 европейских лиг и клубного чемпионата мира, начиная с этой недели будут освещать встречи самых престижных клубных турниров Европы. Зрителей ждут прямые трансляции более чем 10 матчей каждую еврокубковую неделю.
Подключившись к TVNET, вы сможете наслаждаться футболом в любом месте и на любом устройстве (смартфон, планшет, Smart TV).
Выберите подходящий и выгодный тарифный пакет и смотрите все спортивные соревнования на одной платформе в HD качестве.
Для подключения: ott.tvnet.az
WhatsApp: 055 500 53 35
Последние новости
18:58
Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TVИндивидуальные
18:56
Объявлена дата премьеры третьей части фильма "Тагиев"Искусство
18:42
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с ИраномДругие страны
18:40
В Украине призвали к принятию закона, разрешающего депутатам служить в армии на контрактной основеДругие страны
18:35
Фото
Состоялась церемония открытия курса "Стратегические исследования и государственное управление обороной"Армия
18:25
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Италию почти на 48%Энергетика
18:13
Азербайджан и ОАЭ подписали декларацию о стратегическом партнерствеВнешняя политика
18:11
Президент США: ХАМАС ждут проблемы в случае использования заложников как живого щитаДругие страны
18:08
Фото