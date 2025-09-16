Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV

Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах TVNET SPORT и SPORT TV с 16 сентября.

Телеканалы TVNET SPORT и SPORT TV, которые до этого транслировали матчи ТОП-5 европейских лиг и клубного чемпионата мира, начиная с этой недели будут освещать встречи самых престижных клубных турниров Европы. Зрителей ждут прямые трансляции более чем 10 матчей каждую еврокубковую неделю.

Подключившись к TVNET, вы сможете наслаждаться футболом в любом месте и на любом устройстве (смартфон, планшет, Smart TV).

Выберите подходящий и выгодный тарифный пакет и смотрите все спортивные соревнования на одной платформе в HD качестве.

Для подключения: ott.tvnet.az

WhatsApp: 055 500 53 35