    Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV

    Индивидуальные
    • 16 сентября, 2025
    • 18:58
    Матчи еврокубков будут транслироваться на TVNET SPORT и SPORT TV

    Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА будут транслироваться в прямом эфире на телеканалах TVNET SPORT и SPORT TV с 16 сентября.

    Телеканалы TVNET SPORT и SPORT TV, которые до этого транслировали матчи ТОП-5 европейских лиг и клубного чемпионата мира, начиная с этой недели будут освещать встречи самых престижных клубных турниров Европы. Зрителей ждут прямые трансляции более чем 10 матчей каждую еврокубковую неделю. 

    Подключившись к TVNET, вы сможете наслаждаться футболом в любом месте и на любом устройстве (смартфон, планшет, Smart TV).

    Выберите подходящий и выгодный тарифный пакет и смотрите все спортивные соревнования на одной платформе в HD качестве.

    Для подключения: ott.tvnet.az

    WhatsApp: 055 500 53 35 

