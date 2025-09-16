Avrokubok oyunları TVNET SPORT və SPORT TV kanallarında yayımlanacaq
- 16 sentyabr, 2025
- 17:50
UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları sentyabrın 16-dan etibarən TVNET SPORT və SPORT TV kanallarında canlı yayımlanacaq.
Buna qədər Avropanın TOP 5 liqalarının, klublararası dünya çempionatının oyunlarını yayımlayan TVNET SPORT və SPORT TV kanalları bu həftədən başlayaraq Avropanın ən möhtbər klub turnirlərinin görüşlərini işıqlandıracaq. Hər avrokubok həftəsi izləyicilərə 10-dan çox matç canlı yayımda təqdim olunacaq.
TVNET-ə qoşularaq sizisitədiyiniz yerdə və istədiyiniz cihazda (smartfon, planşet, smart-tv) futboldan zövq ala bilərsiniz.
Sizə uyğun və sərfəli tarif paketlərindən özünüzə uyğun olanını seçib bütün idman yarışlarına bir platformada HD keyfiyyətlə baxa bilərsiniz.
Qoşulmaq üçün: ott.tvnet.az
WhatsApp: 055 500 53 35