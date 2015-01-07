​Азербайджанский мастер кикбоксинга выйдет на решающий бой турецкого профессионального ринга - ВИДЕО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Известный азербайджанский мастер кикбоксинга K-1 Забит Самедов проведет решающий бой на турецком профессиональном ринге. Как сообщает Report, в турнире, который состоится 28 февраля в Стамбуле на арене Sinan Erdem, будут бороться 14 профессиональных борцов. Однако главный бой дня на арене, вмещающей 15 тысяч зрителей, состоится между Забитом Самедовым и турецким спортсменом Мертом Акином.

Как сообщил Report З.Самедов, он уже начал тренировки и 20 января отправится в Таиланд для проведения тренировочных сборов.

В 2006 году в полуфинале чемпионата мира азербайджанский спортсмен одержал победу над турецким спортсменом Эрханом Денизом, а в 2011 году в Москве завершил поединок вничью с Али Джеником.

Отметим, что Забит Самедов, по прозвищу "Маугли", провел свой последний бой 29 декабря в Токио с японским кикбоксером, неоднократным участником соревнований К-1 в тяжелом весе, обладателем черного пояса Макото Уехара. После первых трех раундов судьи, поддерживая местного спортсмена, объявили общий счет равным. Однако в дополнительном 4 раунде Забит Самедов одержал победу.

Представляем вам видеозапись последнего боя Забита Самедова.