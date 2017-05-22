Мария Стадник: Организация Исламиады не отличается от летних Олимпийских игр

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Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "От Исламиады остались яркие впечатления. Весь зал пел гимн. Это – незабываемые мгновения".

Как сообщает Report, об этом заявила обладательница золотой медали на IV Играх исламской солидарности "Баку 2017" Мария Стадник.

Как отметила 29-летняя спортсменка, одержавшая победу в весовой категории 48 кг, организация Исламиады не отличается от летних Олимпийских игр: "Мы видели это и на I Европейских играх. Каждый знает, что проводимые у нас соревнования проходят на высоком уровне".

Что касается своего выступления, Стадник заявила, что ждала победы: "Я участвую во всех соревнованиях для того, чтобы завоевать золотую медаль. Что касается Исламиады, я должна была непременно победить, так как мы боролись у себя дома".

Отметим, что Мария Стадник является олимпийской призершей, чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы. Она победительница I Европейских игр "Баку 2015".