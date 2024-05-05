Фарид Гаибов: "Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования

"Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования.

"Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования.

Как передает Report , об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

По его словам, отрадно, что из года в год число участников марафона растет.

"В этом году дошедших до финиша больше, чем в прошлом. Это означает, что в нашей стране растет интерес к спорту. Министерство молодежи и спорта, а также Федерация легкой атлетики Азербайджана ежегодно организуют соревнования по бегу. Этому марафону можно присвоить статус международного соревнования. Потому что в нем приняли участие спортсмены из нескольких стран мира", - отметил Ф.Гаибов.

Министр добавил, что участвует в забеге уже третий раз, и в этом году пришел к финишу на 9 минут раньше, чем в прошлом.