О нас

Фарид Гаибов: "Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования

Фарид Гаибов: "Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования "Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 13:40
Фарид Гаибов: Бакинскому марафону - 2024 можно присвоить статус международного соревнования

"Бакинскому марафону - 2024" можно присвоить статус международного соревнования.

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

По его словам, отрадно, что из года в год число участников марафона растет.

"В этом году дошедших до финиша больше, чем в прошлом. Это означает, что в нашей стране растет интерес к спорту. Министерство молодежи и спорта, а также Федерация легкой атлетики Азербайджана ежегодно организуют соревнования по бегу. Этому марафону можно присвоить статус международного соревнования. Потому что в нем приняли участие спортсмены из нескольких стран мира", - отметил Ф.Гаибов.

Министр добавил, что участвует в забеге уже третий раз, и в этом году пришел к финишу на 9 минут раньше, чем в прошлом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fərid Qayıbov: "Bakı Marafon 2024"də beynəlxalq yarış statusu vermək olar

Другие новости из категории

Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике
Сегодня в Баку будут подведены итоги Кубка Европы по художественной гимнастике
5 мая 2024 г. 11:28
Стартовал Бакинский марафон – 2024, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева
ФотоСтартовал "Бакинский марафон – 2024", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева
5 мая 2024 г. 10:32
Азербайджан и Куба договорились о сотрудничестве в развитии гимнастики 
ФотоАзербайджан и Куба договорились о сотрудничестве в развитии гимнастики 
4 мая 2024 г. 17:05
Азербайджанский шахматист завоевал золотую медаль в Словении
Азербайджанский шахматист завоевал золотую медаль в Словении
4 мая 2024 г. 16:49
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях
Фарид Гаибов встретился со спортсменами, отличившимися на международных соревнованиях
4 мая 2024 г. 16:19
В Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
ФотоВ Гейгеле состоялась жеребьевка Кубка Европы по дзюдо среди юниоров
4 мая 2024 г. 10:23
Состоялась церемония закрытия международной регаты Кубок президента-2024
ФотоСостоялась церемония закрытия международной регаты "Кубок президента-2024"
3 мая 2024 г. 21:36
Федерации гимнастики Азербайджана и Черногории подписали меморандум о взаимопонимании
ФотоФедерации гимнастики Азербайджана и Черногории подписали меморандум о взаимопонимании
3 мая 2024 г. 21:21
На Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы
ФотоНа Национальной гимнастической арене состоялась церемония открытия Кубка Европы
3 мая 2024 г. 19:55
Награждены победители третьего дня международной регаты Кубок президента-2024
ФотоНаграждены победители третьего дня международной регаты "Кубок президента-2024"
3 мая 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi