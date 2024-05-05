О нас

Стартовал "Бакинский марафон – 2024", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Стартовал "Бакинский марафон – 2024", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева Дан старт "Бакинскому марафону - 2024", который проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Индивидуальные
5 мая 2024 г. 10:32
Стартовал Бакинский марафон – 2024, организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Дан старт "Бакинскому марафону - 2024", который проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Как передает Report, для участия в мероприятии под лозунгом "Победи ветер", который организовывается в седьмой раз, зарегистрировалось более 18 тыс. участников.

Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.

Точки старта и финиша организованы на площади Государственного флага. Маршрут марафона охватывает Приморский бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоBaku Marathon 2024, initiated by Heydar Aliyev Foundation, kicks off
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən “Bakı Marafonu 2024” start götürüb

Самое важное

Создана прокуратура города Ханкенди
Создана прокуратура города Ханкенди
4 мая 2024 г. 14:09
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
Президент: Азербайджан и Армения проводят работу по делимитации и демаркации без каких-либо посредников
1 мая 2024 г. 11:59
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
Президент: Форум по межкультурному диалогу является очень важной международной площадкой
1 мая 2024 г. 10:22
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
Президент: Азербайджан является инициатором мирного договора и составляющих его основу 5 принципов
29 апреля 2024 г. 00:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi