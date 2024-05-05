Стартовал "Бакинский марафон – 2024", организованный по инициативе Фонда Гейдара Алиева

Дан старт "Бакинскому марафону - 2024", который проводится по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
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Помимо граждан Азербайджана, среди участников есть также иностранцы, в том числе проживающие и работающие в нашей стране. Это граждане Германии, Китая, Франции, Грузии, Индии, Ирака, Ирана, Италии, Канады, Казахстана, Пакистана, России, Сирии, Турции, Украины и других государств.
Точки старта и финиша организованы на площади Государственного флага. Маршрут марафона охватывает Приморский бульвар, а также центральные улицы и проспекты столицы.