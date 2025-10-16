Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

Сборная Азербайджана на чемпионате Европы обыграла даже команду Украины, которая взяла первое место на этом турнире.

Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал журналистам член азербайджанской сборной по шахматам Шахрияр Мамедъяров.

Коллектив поздно вечером в среду вернулся на родину из грузинского Батуми, где занял второе место в командном зачете на континентальном первенстве.

Он отметил, команда до конца боролась за первое место.

"Мы до последнего тура боролись за первое место, шансы были. Однако сборная Украины выступила на турнире невероятно. Они обыграли всех, кроме нас. Единственное поражение им нанесли мы... Благодарю своих товарищей по команде, федерацию и всех, кто нас поддерживал, за потрясающий результат", - сказал Ш. Мамедъяров.