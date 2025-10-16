Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Индивидуальные
    • 16 октября, 2025
    • 01:58
    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Сборная Азербайджана на чемпионате Европы обыграла даже команду Украины, которая взяла первое место на этом турнире.

    Как сообщает Report, об этом в Международном аэропорту Гейдар Алиев сказал журналистам член азербайджанской сборной по шахматам Шахрияр Мамедъяров.

    Коллектив поздно вечером в среду вернулся на родину из грузинского Батуми, где занял второе место в командном зачете на континентальном первенстве.

    Он отметил, команда до конца боролась за первое место.

    "Мы до последнего тура боролись за первое место, шансы были. Однако сборная Украины выступила на турнире невероятно. Они обыграли всех, кроме нас. Единственное поражение им нанесли мы... Благодарю своих товарищей по команде, федерацию и всех, кто нас поддерживал, за потрясающий результат", - сказал Ш. Мамедъяров.

    Шахрияр Мамедъяров шахматы чемпионат Европы
    Şəhriyar Məmmədyarov: Əslində Avropa yarışında çempion komandaya da qalib gəlmişik

    Последние новости

    02:16

    США изучают возможность ударов по наземным объектам картелей в Венесуэле

    Другие страны
    01:58

    Мамедъяров: Мы на чемпионате Европы обыграли взявшую золото сборную Украины

    Индивидуальные
    01:37

    Азербайджан намерен сократить дефицит сводного бюджета до $1 млрд в 2029 году

    Финансы
    01:05

    Трамп: Украина может готовиться к наступательным действиям

    Другие страны
    00:56

    Доходы консолидированного бюджета Азербайджана могут превысить 50 млрд манатов

    Финансы
    00:56

    Азербайджан в 2026-2029 гг. потратит на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура 13,5 млрд манатов

    Финансы
    00:49

    Бюджет Азербайджана на 2026 год увеличен

    Финансы
    00:42

    Каллас поддержала усиление роли EDA в совместных проектах стран ЕС

    Другие страны
    00:34

    Фаиг Гасанов: Второе место на чемпионате Европы — очень высокий результат

    Индивидуальные
    Лента новостей