Лукашенко: Конкурировать с уровнем Европейских игр, которые провел Азербайджан, совершенно невозможно

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "В 2019 году Беларусь принимает после Баку вторые Европейские игры. Мы с Президентом подробно обсудили опыт Азербайджана, который отлично справился с проведением такого масштабного мероприятия в 2015 году. Больше того, скажу, что после вас все страны боятся принимать такие Игры, потому что конкурировать с тем уровнем, я это искренне говорю, совершенно невозможно".

Как передает Report, об этом 19 ноября в Минске сказал президент Беларуси Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он также рассказал о том, Беларуси надо серьезно подумать, чтобы этот уровень не опустить:

"Нам надо серьезно подумать, чтобы этот уровень не опустить, и подумать, за счет чего это можем сделать. Но однозначно мы благодарны вам за то, что ваши специалисты, министры, которые нам серьезнейшим образом помогают, консультируют, готовят нас фактически к этим вторым Европейским играм. И я благодарю прежде всего своего коллегу за помощь в подготовке этого международного спортивного мероприятия и в очередной раз приглашаю всех вас и граждан Азербайджана, желающих приехать в Беларусь, посетить именно эти Европейские игры".