 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Левон Аронян: Мне много рассказывали о красоте Баку

    Армянский шахматист упомянул своих серьезных соперников в лице Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ "Думаю, что соревнования будут интересными и пройдут в условиях напряженной борьбы".

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кубка мира, об этом заявил участник предстоящего в Баку Кубка мира по шахматам, представитель Армении Левон Аронян.

    Заявивший о намерении показать хорошую игру Л.Аронян добавил, что в списке его серьезных соперников есть имена азербайджанских гроссмейстеров Теймура Раджабова и Шахрияра Мамедъярова.

    Л.Аронян также рассказал о Баку: "Друзья мне много рассказывали о красоте Баку. По мере возможности, было бы интересно в последние дни соревнований прогуляться по городу".

    Отметим, что Армения будет представлена в Кубке мира 4-мя шахматистами. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi