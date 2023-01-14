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Легкоатлет Усэйн Болт потерял более 6 млн долларов в результате мошенничества

Легкоатлет Усэйн Болт потерял более 6 млн долларов в результате мошенничества Инвестиционная компания Stocks and Securities Limite, клиентом которой является ямайский легкоатлет Усэйн Болт, подверглась мошеннической атаке. В результате атаки компания потеряла около 10 млн долларов.
Индивидуальные
14 января 2023 г. 12:28
Легкоатлет Усэйн Болт потерял более 6 млн долларов в результате мошенничества

Инвестиционная компания Stocks and Securities Limite, клиентом которой является ямайский легкоатлет Усэйн Болт, подверглась мошеннической атаке. В результате атаки компания потеряла около 10 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Болт является клиентом SSL уже 10 лет. Менеджер Болта Ньюджент Уокер не стал раскрывать, какую сумму потерял Болт. По данным же СМИ, спортсмен потерял более 6 млн долларов. По данному инциденту в Ямайке возбуждено уголовное дело.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). Он является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016).

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