Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет
Индивидуальные
- 14 сентября, 2025
- 17:53
Легендарный британский боксер Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет.
Как сообщает Report, бывший спортсмен был обнаружен у себя дома в Манчестере.
Полиция не рассматривает других версий трагедии, кроме естественной.
Хаттон завершил карьеру в 2012 году с результатом 45-3. Боксер был введен в Зал славы бокса в 2024 году.
Последние новости
18:00
Министр обороны Армении находится с рабочим визитом в КитаеВ регионе
17:53
Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 летИндивидуальные
17:48
В Баку усилился ветер и продолжается дождьЭкология
17:27
Подозреваемый в убийстве Кирка не признал свою винуДругие страны
17:24
США и КНР проводят в Мадриде встречу по спорным торговым вопросамДругие страны
17:14
В Ханкенди предотвращена вооруженная провокацияПроисшествия
17:06
Фото
Президент принял участие в открытии здания клиники и учебного корпуса Карабахского университетаВнутренняя политика
17:02
МИД Турции выразил протест ГрецииВ регионе
16:46