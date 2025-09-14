Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет

Легендарный британский боксер Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет.

Как сообщает Report, бывший спортсмен был обнаружен у себя дома в Манчестере.

Полиция не рассматривает других версий трагедии, кроме естественной.

Хаттон завершил карьеру в 2012 году с результатом 45-3. Боксер был введен в Зал славы бокса в 2024 году.