Легенда бокса Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет

    Легендарный британский боксер Рикки Хаттон скончался в возрасте 46 лет.

    Как сообщает Report, бывший спортсмен был обнаружен у себя дома в Манчестере.

    Полиция не рассматривает других версий трагедии, кроме естественной.

    Хаттон завершил карьеру в 2012 году с результатом 45-3. Боксер был введен в Зал славы бокса в 2024 году.

    Əfsanəvi boksçu 46 yaşında vəfat edib

