Əfsanəvi boksçu 46 yaşında vəfat edib
Fərdi
- 14 sentyabr, 2025
- 17:48
Əfsanəvi britaniyalı boksçu Rikki Hatton 46 yaşında vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, keçmiş idmançı Mançesterdəki evində ölü tapılıb.
Polis təbii səbəblərdən başqa faciənin başqa versiyalarını nəzərdən keçirmir.
Qeyd edək ki, Hatton 2012-ci ildə 45-3 rekordu ilə təqaüdə çıxıb. Onun adı 2024-cü ildə Boks Şöhrət Zalına daxil edilib.
