    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Hadisə
    • 12 yanvar, 2026
    • 10:41
    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənib.

    "Report" xəbər verir ki, 1955-ci il təvəllüdlü Gülxar Qurban qızı Əhədova yaşadığı Keşlə qəsəbəsi, Kəndçi küçəsi, ev 8-in hamam otağında dəm qazı səbəbindən ölüb.

    Araşdırmalar aparılır.

    Keşlə dəm qazı Bakı
    В Баку 71-летняя женщина стала жертвой угарного газа

