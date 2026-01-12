Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb
Hadisə
- 12 yanvar, 2026
- 10:41
Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından zəhərlənib.
"Report" xəbər verir ki, 1955-ci il təvəllüdlü Gülxar Qurban qızı Əhədova yaşadığı Keşlə qəsəbəsi, Kəndçi küçəsi, ev 8-in hamam otağında dəm qazı səbəbindən ölüb.
Araşdırmalar aparılır.
Son xəbərlər
10:54
Azərbaycan klubu basketbolçusu ilə vidalaşıbKomanda
10:48
Ötən il 54 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunubSosial müdafiə
10:45
Qazaxıstanda dövlətə 3,7 milyon dollar ziyan vuran şəxslər saxlanılıbRegion
10:44
Bakıda mağazadan meyit tapılıbHadisə
10:41
Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölübHadisə
10:41
"InvestAZ"dan dünya maliyyə bazarları ilə bağlı həftəlik analizMaliyyə
10:40
Foto
Azərbaycanın U-21 millisi toplanışa başlayıbFutbol
10:36
Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi işdən çıxarılıbSağlamlıq
10:35