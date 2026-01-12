В Баку 71-летняя женщина стала жертвой угарного газа
12 января, 2026
10:51
В Баку произошел трагический случай отравления угарным газом со смертельным исходом.
Как сообщает Report, Гюльхар Гурбан гызы Ахадова, 1955 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома в поселке Кешля.
Проводится расследование обстоятельств происшествия.
