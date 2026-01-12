Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Происшествия
    • 12 января, 2026
    • 10:51
    В Баку 71-летняя женщина стала жертвой угарного газа

    В Баку произошел трагический случай отравления угарным газом со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, Гюльхар Гурбан гызы Ахадова, 1955 года рождения, отравилась угарным газом в ванной комнате своего дома в поселке Кешля.

    Проводится расследование обстоятельств происшествия.

    Bakıda 71 yaşlı qadın dəm qazından ölüb

