Кубок мира в Баку - 31 страна подтвердила участие

Сезон международных соревнований 2020-года в Азербайджане откроется 15 февраля Кубком мира по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщает Report, двухдневный турнир будет носить лицензионный характер к Летним олимпийским играм в Токио.

Согласно предварительному списку регистрации, 31 страна уже подтвердила свое участие. За звание победителя поборется 171 гимнаст. Их имена будут уточнены в конце января.

В первый день состоятся квалификационные соревнования, во второй - финальные этапы соревнований. Гимнастам, набравшим на турнире наибольшее количество очков, традиционно вручат кубок AGF Trophy.

Отметим, что Кубок мира по батутной гимнастике, прошедший в минувшем году на Национальной гимнастической арене, также носил квалификационный характер к олимпиаде. В 2018 году с участием гимнастов из 26 стран Азербайджан впервые принимал чемпионат Европы по данному виду гимнастики. В следующем году в Баку впервые состоится чемпионат мира по батутной гимнастике.