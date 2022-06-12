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Кубок Гран-при Азербайджана посвящен городу Шуша

Кубок Гран-при Азербайджана посвящен городу Шуша Победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1 награжден кубком.
Индивидуальные
12 июня 2022 г. 09:05
Кубок Гран-при Азербайджана посвящен городу Шуша

Победитель Гран-при Азербайджана Формулы 1 награжден кубком.

Как сообщает Report, официальный приз соревнования отражает элементы минаретов Верхней мечети Говхар Ага, одного из древнейших памятников города Шуши.

Узоры на ней напоминают кирпичную поверхность минаретов, которые разделены на три части выпуклыми лентами и украшены цветными камнями.

Национальные узоры и элементы присутствуют на 4 кубках из чистого серебра. Официальное награждение Гран-при также приурочена к 270-летию культурной столицы Азербайджана Шуши. Кубок будет вручен победителям сегодня после финального соревнования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Qran-prisinin kuboku Şuşa şəhərinə həsr olunub

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