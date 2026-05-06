    Конвенция SportAccord пройдет в Баку в мае 2027 года

    Индивидуальные
    • 06 мая, 2026
    • 17:17
    Конвенция SportAccord пройдет в Баку в мае 2027 года

    Определена дата проведения Конвенции SportAccord в Баку.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

    Отмечается, что после переноса сроков проведения SportAccord азербайджанская сторона совместно с организаторами согласовала новые даты, обеспечив условия для организации мероприятия на высоком уровне.

    Мероприятие пройдет 9-13 мая 2027 года.

    Президент SportAccord Угур Эрденер заявил, что Баку имеет для него особое значение:

    "Уверен, что город обеспечит проведение мероприятия на высоком уровне. Отдельно отмечу вклад азербайджанских партнеров в этот процесс. Мы продолжаем укреплять роль конвенции в глобальном спортивном движении, и это мероприятие станет важным этапом для SportAccord".

    Министр молодежи и спорта Фарид Гайыбов отметил, что Баку, как "Мировая столица спорта", готов принять престижное мероприятие:

    "Азербайджан с нетерпением ждет международное спортивное сообщество и готов провести это мероприятие, которое станет отражением прочного партнерства со SportAccord. Уверены, что даты 9-13 мая 2027 года войдут в историю международного спорта".

    Отметим, что ранее проведение конвенции планировалось 24-28 мая текущего года.

