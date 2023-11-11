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Конор Макгрегор может вернуться в UFC летом cледующего года

Конор Макгрегор может вернуться в UFC летом cледующего года Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор может вернуться к участию в турнирах летом 2024 года.
Индивидуальные
11 ноября 2023 г. 13:46
Конор Макгрегор может вернуться в UFC летом cледующего года

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор может вернуться к участию в турнирах летом 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Youtube-каналу Adam's Apple сообщил глава UFC Дэйна Уайт.

"Разговаривал с ним вчера. С ним все в порядке, он готов. Через полгода он сможет вернуться в пул допинг-тестирования. Если реалистично смотреть на вещи, мы сможем увидеть его в UFC следующим летом", - сказал Уайт.

Макгрегору 35 лет, он одержал 22 победы и потерпел 6 поражений в смешанных единоборствах. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее ирландец стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

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Версия на азербайджанском языке Konor Makqreqor uzun müddətdən sonra UFC-də döyüşə çıxacaq

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