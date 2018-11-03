Конгресс AIBA утвердил новые весовые категории на олимпийских турнирах по боксу

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Конгресс Международной ассоциации бокса (AIBA) утвердил изменения в весовых категориях для соревнований на Олимпийских играх, которые вступят в силу в Токио в 2020 году.

Как сообщает Report, в первенстве мужчин устранены весовые категории 49 кг и 60 кг.

Мужчины выступят в восьми весах - до 52 кг, 57 кг, 63 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, свыше 91 кг.

В Олимпиаде примут участие 214 боксеров. Как уже было известно ранее, женщины на Олимпиаде будут боксировать в пяти весах - до 51 кг, 57 кг, 60 кг, 69 кг и 75 кг. Всего на Игры поедут 72 спортсменки.

Также был установлен лимит на участие профессионалов - у боксера должно быть не более 15 профессиональных боев для участия в квалификации к Играм.

В 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) объявил об увеличении числа весовых категорий в женском боксе с трех до пяти.