Команда Теймура Раджабова стала последней на Кубке наций - ОБНОВЛЕНО

Завершился основной этап проводимого онлайн Кубка наций по шахматам.

Как передает Report, сборная мира, за которую выступает представитель Азербайджана Теймур Раджабов, с 4 очками заняла последнюю строчку среди 6 команд. Коллектив, возглавляемый президентом ФИДЕ Андреем Дворковичем, в 10 встречах одержал 1 победу, дважды сыграл вничью и 7 раз проиграл.

Первое место с 17 очками заняла команда Китая. США и сборная Европы набрали по 13 очков, но американцы стали вторыми по дополнительным показателям. Россия с 8 очками стала четвертой, Индия с 5 очками заняла пятую строчку.

Таким образом в Суперфинале, который пройдет 10 мая, сойдутся Китай и США.