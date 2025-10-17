Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Индивидуальные
    • 17 октября, 2025
    • 10:52
    Кирсти Бурроуз: НОК Азербайджана объединяет общество для защиты безопасности в спорте

    Национальный олимпийский комитет Азербайджана (НОК) играет важную роль в укреплении культуры безопасности в спорте, объединяя спортсменов, тренеров, официальных лиц и партнеров.

    Как сообщает Report, об этом заявила директор департамента безопасного спорта Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Бурроуз, выступая онлайн на III Форуме по безопасности в спорте в Баку.

    "Прежде всего, выражаю искреннюю благодарность Национальному олимпийскому комитету Азербайджана. Из года в год вы демонстрируете настоящие лидерские качества, объединяя всех, кто работает над обеспечением безопасности в спорте. Важно, чтобы каждый участник спортивного процесса чувствовал себя в безопасности, защищенным и ценным", - отметила представитель МОК.

    По ее словам, деятельность НОК Азербайджана за прошедший год значительно расширилась, что свидетельствует о последовательной работе в этом направлении.

    BOK rəsmisi: "Azərbaycan MOK təhlükəsizliyin qoruması üçün ictimaiyyəti bir araya gətirir"

    Лента новостей