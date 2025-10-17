İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Fərdi
    • 17 oktyabr, 2025
    • 10:34
    BOK rəsmisi: Azərbaycan MOK təhlükəsizliyin qoruması üçün ictimaiyyəti bir araya gətirir

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi idmanda təhlükəsizliyin qorunması sahəsində çalışanları, idmançıları, məşqçiləri, rəsmiləri və tərəfdaşları daim bir araya gətirir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin (BOK) Təhlükəsiz İdman Bölməsinin direktoru Kirsti Burovs deyib.

    Bakıdakı "III Təhlükəsiz İdman Forumu"na online formada qoşulan BOK rəsmisi fikirlərini bölüşüb:

    "İlk növbədə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Siz ildən-ilə əsl liderlik nümayiş etdirirsiniz. İdmanda təhlükəsizliyin qorunması sahəsində çalışanları, idmançıları, məşqçiləri, rəsmiləri və tərəfdaşları bir araya gətirirsiniz. Hamınızı birləşdirən ortaq məqsəd də budur: idmanda iştirak edən hər bir insan özünü təhlükəsiz, dəyərləndirilmiş və qorunmuş hiss etməlidir"

    O, MOK-un keçən ilki forumdan bəri fəaliyyətinin daha da genişləndiyini söyləyib:

    "Bu forumda siz bir daha nümayiş etdirirsiniz ki, öhdəlikləri reallığa çevirmək, təhlükəsizlik və rifahı idman mədəniyyətinin bir hissəsinə çevirmək mümkündür. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi olaraq biz də bu qlobal təşəbbüsün inkişafına sizinlə birlikdə töhfə verməkdəyik".

