Кениец первым в истории пробежал марафон менее чем за два часа

Кенийский бегун Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за два часа.

Как сообщает Report, Кипчоге принял участие в соревнованиях Ineos 1:59 Challenge, проходивших в Вене. Ему удалось преодолеть дистанцию 42 километра 195 метров за один час 59 минут и 40 секунд.

При этом Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась засчитывать результат кенийца, так как он был установлен не на официальных соревнованиях, пишет The New York Times. Кипчоге был единственным участником соревнований и бежал по замкнутой трассе.

Официальный мировой рекорд в марафоне также принадлежит Кипчоге. В сентябре 2018 года на Берлинском марафоне он пробежал за два часа одну минуту и 39 секунд.

Кипчоге — чемпион Олимпийских игр 2016 года в марафоне. Также в его активе олимпийские серебро и бронза на дистанции пять тысяч метров.

For me, this is the most impressive sporting achievement in history. Absolutely moved to tears to be able to witness this in my lifetime. A sub-2hour marathon. To get perspective, go and try to run at 21kph for 300meters....

