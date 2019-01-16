Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Израильским спортсменам запретили принимать участие в турнирах в Малайзии".

Как сообщает Report, об этом в заявлении Associated Press сказал министр иностранных дел Малайзии Абдулла Сайфуддин.

"Кабинет министров решил, что Малайзия больше не станет принимать соревнования с участием Израиля или его представителей. Оно отражает официальную позицию государства относительно израильского вопроса", - сказал он.

Отметим, что разногласия между государствами связаны с тем, что Малайзия выступает за независимость Палестины.