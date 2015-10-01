Изменена дата проведения Европейского гран-при "Формула-1" в Баку

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Международная автомобильная федерация (FIA или МАФ) изменила дату проведения Европейского гран-при "Формула-1", которое состоится в Баку в 2016 году. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт организации, соревнования назначены на 19 июня следующего года.

Ранее данное соревнование планировалось на 17 июня. В FIA заявили, что это сделано из-за совпадения со временем проведения ралли 24 часа Ле-Мана.

Отметим, что в "Формуле-1" сезон 2016 года начнется 20 марта Гран-при Мельбурна. До соревнований в Баку Гран-при пройдут в Бахрейне (3 апреля), Шанхае (17 апреля), Сочи (1 мая), Барселоне (15 мая), Монте-Карло (29 мая) и Монреале (12 июня). Имя победителя станет известно в итоге 21 Гран-при за сезон.