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Избран новый президент Федерации Косики каратэ-до Азербайджана

Избран новый президент Федерации Косики каратэ-до Азербайджана Состоялось общее собрание Федерации Косики каратэ-до Азербайджана.
Индивидуальные
14 января 2022 г. 15:49
Избран новый президент Федерации Косики каратэ-до Азербайджана

Состоялось общее собрание Федерации Косики каратэ-до Азербайджана.

Как сообщает Report, вначале минутой молчания почтили память покойного президента Федерации Талыба Берзигиярова.

Затем вице-президент Федерации, обладатель черного пояса 7-го дана, заслуженный тренер Азербайджана Юрий Мустафаев выступил с отчетом о деятельности организации за последние годы и коротко рассказал о предстоящих задачах.

Затем на пост нового президента Федерации была выдвинута кандидатура обладателя черного пояса 6-го дана Рафаэля Буниятова. По итогам выборов он стал новым президентом федерации.

Кроме того, обладатели черного пояса 7-го дана Юрий Мустафаев, черного пояса 5-го дана профессор Энвер Газарханов и черного пояса 5-го дана Валиулла Буниятов были избраны вице-президентами федерации, а обладательница черного пояса 5-го дана Юлия Мустафаева – генеральным секретарем.

В мероприятии приняли участие ведущие тренеры федерации и известные спортсмены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKosiki Karate-do Federasiyasına yeni prezident seçilib

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