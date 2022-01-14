Избран новый президент Федерации Косики каратэ-до Азербайджана

Состоялось общее собрание Федерации Косики каратэ-до Азербайджана.

Состоялось общее собрание Федерации Косики каратэ-до Азербайджана.

Как сообщает Report, вначале минутой молчания почтили память покойного президента Федерации Талыба Берзигиярова.

Затем вице-президент Федерации, обладатель черного пояса 7-го дана, заслуженный тренер Азербайджана Юрий Мустафаев выступил с отчетом о деятельности организации за последние годы и коротко рассказал о предстоящих задачах.

Затем на пост нового президента Федерации была выдвинута кандидатура обладателя черного пояса 6-го дана Рафаэля Буниятова. По итогам выборов он стал новым президентом федерации.

Кроме того, обладатели черного пояса 7-го дана Юрий Мустафаев, черного пояса 5-го дана профессор Энвер Газарханов и черного пояса 5-го дана Валиулла Буниятов были избраны вице-президентами федерации, а обладательница черного пояса 5-го дана Юлия Мустафаева – генеральным секретарем.

В мероприятии приняли участие ведущие тренеры федерации и известные спортсмены.