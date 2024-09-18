Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура находится с визитом в Азербайджане.

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, он прибыл в Баку по приглашению Федерации настольного тенниса Азербайджана.

В рамках визита Педро Мигель Моура вместе с вице-президентом Федерации настольного тенниса Эльмаром Исламом и генеральным секретарем Кёнуль Микаиловой посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гость также побывал на Аллее шехидов, где почтил память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Педро Мигель Моура также побывал на тренировочной базе игроков в настольный теннис, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов, и понаблюдал за процессом подготовки.

Визит исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса в Азербайджан завершится 20 сентября.