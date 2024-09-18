О нас

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура находится с визитом в Азербайджане.
Индивидуальные
18 сентября 2024 г. 11:35
Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса находится с визитом в Баку

Исполнительный президент Европейского союза настольного тенниса Педро Мигель Моура находится с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, он прибыл в Баку по приглашению Федерации настольного тенниса Азербайджана.

В рамках визита Педро Мигель Моура вместе с вице-президентом Федерации настольного тенниса Эльмаром Исламом и генеральным секретарем Кёнуль Микаиловой посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Гость также побывал на Аллее шехидов, где почтил память шехидов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Педро Мигель Моура также побывал на тренировочной базе игроков в настольный теннис, ознакомился с условиями, созданными для спортсменов, и понаблюдал за процессом подготовки.

Визит исполнительного президента Европейского союза настольного тенниса в Азербайджан завершится 20 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоActing President of European Table Tennis Union visits Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Stolüstü Tennis Birliyinin icraçı prezidenti Bakıya gəlib

Самое читаемое

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
12 сентября 2024 г. 12:55
Обзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
ФотоОбзор на Redmi Note 13. Особенности и преимущества нового смартфона
11 сентября 2024 г. 14:37
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
В некоторых регионах Азербайджана ожидается мокрый снег
11 сентября 2024 г. 15:54
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются ливни и град
11 сентября 2024 г. 13:30
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
В Азербайджане незначительно выросли тарифы на услуги связи
14 сентября 2024 г. 17:57
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
4SIM подписал Меморандум о взаимопонимании с Binance
11 сентября 2024 г. 13:26
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
В регионах Азербайджана ожидается ветреная погода
12 сентября 2024 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
Завтра в Баку ожидается ветреная погода, в регионах пройдут дожди и снег
15 сентября 2024 г. 13:05
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
ЦИК: Члены комиссий отстраняются от работы за отказ представить кандидату копию избирательных протоколов
12 сентября 2024 г. 16:47
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
Минобороны: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыване
12 сентября 2024 г. 09:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi