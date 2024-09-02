Исполком Федерации шахмат Азербайджана обсудил планы на 2025 год

В Федерации шахмат Азербайджана прошло заседание Исполнительного комитета, на котором обсуждался календарный план местных турниров на 2025 год.

В Федерации шахмат Азербайджана прошло заседание Исполнительного комитета, на котором обсуждался календарный план местных турниров на 2025 год.

Как сообщает Report со ссылкой на Федерацию, в заседании приняли участие президент организации Махир Мамедов, первый вице-президент Фаик Гасанов, генеральный секретарь Илаха Гадимова, члены Исполкома и представители федерации.

В ходе заседания была представлена презентация чемпионатов Азербайджана среди мужчин и женщин, которые пройдут в 2025 году. Также обсуждался календарный план местных турниров на 2025 год. Исполком поручил секретариату федерации в кратчайшие сроки утвердить календарный план на следующий год.

Глава федерации Махир Мамедов рассказал о подготовке мужской и женской национальных команд к предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште - столице Венгрии. Было отмечено, что для обеих сборных созданы необходимые условия для подготовки к престижному турниру.