Исламиада: В активе Азербайджана 68 медалей

Спустя 11 дней после начала V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье число медалей в активе Азербайджана увеличилось до 68.
Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, из них 20 золотых, 27 серебряных и 21 бронзовая.
Азербайджан расположился на 4-й строчке в общем рейтинге стран-участниц.
На первых трех строчках расположились Турция (234 медали: 90 золотых, 81 серебряная, 63 бронзовых), Узбекистан (112 медалей: 40 золотых, 28 серебряных, 44 бронзовых) и Иран (110 медалей: 37 золотых, 31 серебряная, 42 бронзовые).