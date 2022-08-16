О нас

Исламиада: В активе Азербайджана 68 медалей

Исламиада: В активе Азербайджана 68 медалей Спустя 11 дней после начала V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье число медалей в активе Азербайджана увеличилось до 68.
Индивидуальные
16 августа 2022 г. 09:32
Исламиада: В активе Азербайджана 68 медалей

Спустя 11 дней после начала V Игр исламской солидарности в турецком городе Конье число медалей в активе Азербайджана увеличилось до 68.

Как сообщает командированный в Конью сотрудник Report, из них 20 золотых, 27 серебряных и 21 бронзовая.

Азербайджан расположился на 4-й строчке в общем рейтинге стран-участниц.

На первых трех строчках расположились Турция (234 медали: 90 золотых, 81 серебряная, 63 бронзовых), Узбекистан (112 медалей: 40 золотых, 28 серебряных, 44 бронзовых) и Иран (110 медалей: 37 золотых, 31 серебряная, 42 бронзовые).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan increases medal tally to 68 at Islamiada
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İslamiadadakı medalların sayını 68-ə yüksəldib

Самое читаемое

Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi