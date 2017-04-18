Исламиада: Календарь первого дня соревнований

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Определено время соревнований по всем видам спорта в рамках организуемых в Баку IV Игр исламской солидарности. В связи с этим информационное агентство Report приступает к ежедневному размещению календаря.

Соревнования стартуют на 4 дня раньше церемонии открытия - 12 мая. В первый день состоятся игры группового этапа по футболу среди мужчин. Сборная Азербайджана U23 встретится с национальной командой Камеруна. Встреча состоится на Bayıl Arena.

Стоимость билетов на футбольные матчи составляет 3 маната.

Отметим, что церемония открытия IV Игр исламской солидарности пройдет 12 мая. Церемония начнется в 21:00. Церемония закрытия назначена на 20:00 22 мая.