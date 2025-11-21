Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Report, его соперник из Бахрейна Ахмед Тажудинов не вышел на поединок за третье место.

Другой представитель Азербайджана Арсений Джиоев (86 кг) завоевал золотую медаль, одержав победу над Хыдыром Сайпудиновым (Бахрейн) со счетом 5:1.

17:17

Азербайджанский борец вольного стиля Аганазар Новрузов (74 кг) завоевал серебряную медаль на VI Исламских играх солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как сообщает Report, в финале он уступил представителю Ирана со счетом 0:5 и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Отметим, что среди представителей Азербайджана Арсений Джиоев (86 кг) поборется за золото, а Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - за бронзу.