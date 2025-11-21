Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    • 21 ноября, 2025
    • 17:54
    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевал бронзовую медаль на VI Играх исламской солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, его соперник из Бахрейна Ахмед Тажудинов не вышел на поединок за третье место.

    Другой представитель Азербайджана Арсений Джиоев (86 кг) завоевал золотую медаль, одержав победу над Хыдыром Сайпудиновым (Бахрейн) со счетом 5:1.

    Азербайджанский борец вольного стиля Аганазар Новрузов (74 кг) завоевал серебряную медаль на VI Исламских играх солидарности в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Как сообщает Report, в финале он уступил представителю Ирана со счетом 0:5 и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

    Отметим, что среди представителей Азербайджана Арсений Джиоев (86 кг) поборется за золото, а Георгий Мешвилдишвили (125 кг) - за бронзу.

    Исламиада серебряная медаль вольная борьба
    Фото
    Azərbaycan güləşçiləri İslamiadanın son günündə 4 medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3

    Последние новости

    18:07

    Посол: Присоединение Азербайджана к формату ЦА формирует единое стратегическое пространство от Азии до Европы

    Внешняя политика
    18:04

    Посол Швейцарии: Имеется большой потенциал для укрепления экономических связей с Азербайджаном

    Бизнес
    18:03

    Али Асадов обсудил с генсеком Международного союза электросвязи перспективы сотрудничества

    ИКТ
    18:00

    Пашинян обсудил со спикером парламента Казахстана мирный процесс между Ереваном и Баку

    В регионе
    17:54
    Фото

    Трое азербайджанских борцов завоевали медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:50

    Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

    Энергетика
    17:45

    Узбекистан и Китай подписали программу сотрудничества между МИД

    В регионе
    17:41

    Суд продлил срок ареста обвиняемого в госизмене Захираддина Ибрагимова

    Происшествия
    17:36

    Пашинян: "Маршрут Трампа" расширит экономические связи между Арменией и Казахстаном

    В регионе
    Лента новостей