Посольство США в Азербайджане почтило память жертв крушения самолета AZAL

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в связи с годовщиной крушения самолета "Азербайджанских авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный 25 декабря 2024 года.

Как сообщает Report, публикация размещена на странице посольства в соцсети Х.

"Сегодня мы чтим память погибших во время крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" рейса J2-8243, и не забыли о героизме капитана Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокюмы Алиевой. Благодаря принятым ими мерам удалось спасти жизни многих невинных людей. От имени посольства США выражаем глубокие соболезнования семьям и близким 38 погибших, а пережившим эту трагедию выражаем наилучшие пожелания", - говорится в сообщении дипмиссии.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявший рейс J2-8243 Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от Актау в Казахстане.

Согласно результатам предварительного расследования, на подлете к городу Грозный самолет подвергся атаке системы российской ПВО "Панцирь-С".

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира, 5 членов экипажа), среди которых 42 гражданина Азербайджана (37 пассажиров, 5 членов экипажа), 16 - России, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана. В результате катастрофы погибли 38 человек, выжили 29 человек. В авиакатастрофе погибли командир воздушного судна Игорь Кшнякин, второй пилот Александр Кальянинов и стюардесса Хокюма Алиева.