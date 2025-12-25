Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    • 25 декабря, 2025
    • 14:14
    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Годовая производственная мощность завода ООО Saloglu Qarabağ составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры.

    Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам в рамках медиатура в район по следам визита президента сказал коммерческий директор компании Saloglu Эльшан Байрамлы.

    По его словам, предприятие будет построено в Агдамском промышленном парке на территории площадью 1 гектар:

    В производственном процессе будут использоваться турецкие, германские и китайские технологии. Годовая производственная мощность завода составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры".

    Было отмечено, что продукция будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а также экспортироваться. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики планирует выделить льготный кредит на создание предприятия инвестиционной стоимостью 8 млн манатов. Предприятие воспользуется всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Здесь планируется создать 50 постоянных рабочих мест.

    Отметим, что 23 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке.

    Агдам медиатур Эльшан Байрамлы мебельная фабрика Агдамский промпарк
    Фото
    Ağdamda təməli qoyulan müəssisədə hər il 4 min dəst mebel istehsal ediləcək

    Последние новости

    14:37

    Аркадий Гукасян выступает с последним словом в суде

    Внутренняя политика
    14:31
    Фото

    Али Асадов посетил могилы погибших членов экипажа самолета AZAL

    Внутренняя политика
    14:27

    В Армении задержаны члены ОПГ за сексуальную эксплуатацию детей и оборот наркотиков

    В регионе
    14:23
    Фото

    Мощность предприятия по производству металлических опор ЛЭП в Агдаме составляет 7,2 тыс. тонн

    Бизнес
    14:21
    Фото

    Анар Ибрагимов: Открытие Hilton Garden Inn Agdam даст импульс развитию туризма в регионе

    Туризм
    14:16
    Фото

    В Агдаме во второй жилой комплекс до конца декабря переселят 104 семьи

    Внутренняя политика
    14:14
    Фото

    Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

    Бизнес
    14:05

    Украина беспилотниками нанесла удар по российскому порту, горят резервуары с нефтепродуктами

    Другие страны
    14:00

    Премьеры Азербайджана и Казахстана провели телефонный разговор

    Внутренняя политика
    Лента новостей