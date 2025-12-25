Предприятие в Агдаме планирует выпускать 4 тыс. комплектов мебели ежегодно

Годовая производственная мощность завода ООО Saloglu Qarabağ составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом журналистам в рамках медиатура в район по следам визита президента сказал коммерческий директор компании Saloglu Эльшан Байрамлы.

По его словам, предприятие будет построено в Агдамском промышленном парке на территории площадью 1 гектар:

В производственном процессе будут использоваться турецкие, германские и китайские технологии. Годовая производственная мощность завода составит 4 тысячи комплектов мебели и 6 тысяч единиц металлической мебельной фурнитуры".

Было отмечено, что продукция будет направляться на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а также экспортироваться. Фонд развития бизнеса Азербайджана при Министерстве экономики планирует выделить льготный кредит на создание предприятия инвестиционной стоимостью 8 млн манатов. Предприятие воспользуется всеми налоговыми и таможенными льготами, предоставляемыми резидентам промышленного парка. Здесь планируется создать 50 постоянных рабочих мест.

Отметим, что 23 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloglu Qarabağ в Агдамском промышленном парке.