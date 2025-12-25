Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Другие страны
    • 25 декабря, 2025
    • 13:59
    Силы безопасности Пакистана нейтрализовали 8 террористов в провинции Белуджистан

    Силы безопасности Пакистана нейтрализовали восемь террористов в ходе разведывательной операции в районе Калат провинции Белуджистан.

    Как передает Report со ссылкой на Geo News, об этом сообщает Межведомственное управление по связям с общественностью ВС Пакистана (ISPR).

    "Войска эффективно вступили в бой, и после ожесточенной перестрелки восемь террористов, спонсируемых Индией, были ликвидированы", - говорится в сообщении.

    Также сообщается, что у боевиков было изъято оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. Ведомство отмечает, что в настоящее время проводятся операции по зачистке территории от других террористов, поддерживаемых Индией.

    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 8 terrorçunu zərərsizləşdirib

    Лента новостей