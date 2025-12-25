Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 8 terrorçunu zərərsizləşdirib
Digər ölkələr
- 25 dekabr, 2025
- 14:27
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin Bəlucistan əyalətinin Kalat rayonunda həyata keçirdiyi kəşfiyyat əməliyyatı zamanı 8 terrorçu öldürülüb.
"Report" "Geo News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi (ISPR) məlumat yayıb.
"Şiddətli atışmadan sonra Hindistanın maliyyələşdirdiyi 8 terrorçu öldürülüb", - məlumatda deyilir.
Yaraqlılardan silah, sursat və partlayıcı maddələr müsadirə edilib.
Qurum qeyd edir ki, hazırda ərazinin digər terrorçulardan təmizlənməsi üçün əməliyyatlar aparılır.
Son xəbərlər
14:35
İtaliya klubunun futbolçusu "İnter" və ya "Yuventus"a keçə bilərFutbol
14:31
Azərbaycanda statistika sisteminin müasirləşdirilməsi üçün işçi qruplar yaradılacaqMaliyyə
14:27
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 8 terrorçunu zərərsizləşdiribDigər ölkələr
14:22
Ukrayna PUA-larla Rusiya limanına zərbə endirib, neft məhsulları olan rezervuarlar yanırDigər ölkələr
14:21
Bu il Bakıda 52 məzun qızıl və gümüş nişana layiq görülübElm və təhsil
14:20
Azərbaycanda "Biznes demoqrafiyası"na dair informasiya ehtiyatı yaradılacaqBiznes
14:20
Avropa İttifaqının təcrübəsi əsasında yeni milli "İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı" hazırlanacaqBiznes
14:20
Foto
Köç karvanları Qırmızı Bazar, Məmmədbəyli, Şuşakənd və Xanyurduya çatıb, açarlar təqdim edilib - YENİLƏNİB-3Daxili siyasət
14:18