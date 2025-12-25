Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri Bəlucistanda 8 terrorçunu zərərsizləşdirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin Bəlucistan əyalətinin Kalat rayonunda həyata keçirdiyi kəşfiyyat əməliyyatı zamanı 8 terrorçu öldürülüb.

    "Report" "Geo News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Silahlı Qüvvələrinin İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi (ISPR) məlumat yayıb.

    "Şiddətli atışmadan sonra Hindistanın maliyyələşdirdiyi 8 terrorçu öldürülüb", - məlumatda deyilir.

    Yaraqlılardan silah, sursat və partlayıcı maddələr müsadirə edilib.

    Qurum qeyd edir ki, hazırda ərazinin digər terrorçulardan təmizlənməsi üçün əməliyyatlar aparılır.

    Силы безопасности Пакистана нейтрализовали 8 террористов в провинции Белуджистан

